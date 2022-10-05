Bu yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılı kutlanacak. Ancak 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatillerimiz arasında bulunmuyor. Dolayısıyla kamu kurumları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek. Peki 6 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bankalar kaça kadar açık? 2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!
6 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
6 Ekim 2022 Perşembe günü bankalar açık olacak ve normal çalışma düzeninde hizmet verecek.
2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
👉Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
👉Denizbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Denizbank şubeleri, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.
👉QNB Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
👉Garanti Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
👉Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."
👉HSBC Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
👉ING BANK resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.