Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.10.2022 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2022 10:56
    ABONE OL

    6 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bankalar kaça kadar açık? 2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

    6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar banka, PTT, kargo şubelerinin açık mı kapalı mı olduğunu merak ediyor. Özellikle kamu ve özel bankalarda işleri olanlar internet arama motorlarında yoğun araştırmalar yapıyor. Peki 6 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bankalar kaça kadar açık? İşte 2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

    6 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Bu yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılı kutlanacak. Ancak 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatillerimiz arasında bulunmuyor. Dolayısıyla kamu kurumları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek. Peki 6 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bankalar kaça kadar açık? 2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

    6 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    6 Ekim 2022 Perşembe günü bankalar açık olacak ve normal çalışma düzeninde hizmet verecek.

    2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

    👉Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    👉Denizbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Denizbank şubeleri, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

    👉QNB Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    👉Garanti Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    👉Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."

    👉HSBC Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    👉ING BANK resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.

        👉Türkiye İş Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉TEB Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri kabul edecektir.

        👉Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası Şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

        👉Halkbank çalışma saatleri 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        👉Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

        İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olması nedeniyle her yıl 6 Ekim tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu yıl da beklendiği üzere 6 Ekim Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

        İETT tarafından yapılan açıklamada, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri yer aldı.

        Buna göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

        6 EKİM'DE NE OLDU?

        Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

        İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

        Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.

            Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

            24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

            6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            AYM’de dolaştığınız günleri unutmadık
            Haberler Haberler 6 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bankalar kaça kadar açık? 2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!
                SON DAKİKA