Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.10.2022 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 20:24
    ABONE OL

    Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk parası kaç TL oldu?

    İOKBS diğer adıyla PYBS bursluluk sınavı 4 Eylül'de MEB tarafından uygulanmıştı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları 23 Eylül'de erişime açıldı. Sonuçlara göre burs almaya hak kazananlar önümüzdeki günlerde ilk parasını almaya başlayacak. Peki, Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk parası kaç TL oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak?

    İOKBS burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğenciler gözlerini bu kez burs ödemelerine çevirdi. Bursu kazanmaya hak kazanan öğrencilerin öncelikle kayıt yaptırması gerekiyor. Peki, Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk parası kaç TL oldu? İşte detaylar!

    İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
    Bursluluk parasının hesaplara geçeceği tarih henüz net olarak bilinmese de MEB, ''bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödemeler yapılır.'' ifadelerini kullandı. İl il farklılık gösteren ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.



    İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
    Öğrenciler 2022 yılı için aylık olarak 663,87 TL burs alacak. Geçtiğimiz dönemlerin burs tutarları:

    2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

        2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

        2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

        2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

        Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre, "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.'' Ödemeler ise Vakıfbank ve PTT'den yapılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Haberler Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk parası kaç TL oldu?
            SON DAKİKA