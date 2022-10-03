Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk parası kaç TL oldu?

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk parasının hesaplara geçeceği tarih henüz net olarak bilinmese de MEB, ''bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödemeler yapılır.'' ifadelerini kullandı. İl il farklılık gösteren ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.