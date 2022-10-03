İOKBS burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğenciler gözlerini bu kez burs ödemelerine çevirdi. Bursu kazanmaya hak kazanan öğrencilerin öncelikle kayıt yaptırması gerekiyor. Peki, Ekim ayı İOKBS PYBS bursu YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022-2023 Bursluluk parası kaç TL oldu? İşte detaylar!
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk parasının hesaplara geçeceği tarih henüz net olarak bilinmese de MEB, ''bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödemeler yapılır.'' ifadelerini kullandı. İl il farklılık gösteren ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
Öğrenciler 2022 yılı için aylık olarak 663,87 TL burs alacak. Geçtiğimiz dönemlerin burs tutarları:
2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL
2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL