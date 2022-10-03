4 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 3.340 TL... Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?

Ekim ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşı desteğinden yararlananlar hemen araştırmalara koyuldu. Her ay düzenli ödenen destek ödemeleri son zamla birlikte 3.340 TL'ye yükseldi. Peki Evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte 3 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: İstanbul, Ankara, İzmir...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 13'ü ile 30'u arası hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-devlet sistemi üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına girerek evde bakım aylığınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.