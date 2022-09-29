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    • Haberler
    • 30.09.2022 08:40
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    • 30.09.2022 08:41
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    2022 GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? Başvuru sonuçları sorgulama EKRANI! GSB personel alımı sonuçları NİHAİ LİSTE!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınacak personeller için aday başvuruları 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı sonuçları NİHAİ LİSTE

    GSB personel alımı sonuçları NİHAİ LİSTE!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 300 büro personeli, 2 bin 981 destek personeli alımı, 866 koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuruları tamamladı. Gözler bu kez GBS personel alımı sonuçlarına çevrildi. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? İşte başvuru sonuçları sorgulama EKRANI!

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

    2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

        3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

        4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

        1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

        3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler 2022 GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? Başvuru sonuçları sorgulama EKRANI! GSB personel alımı sonuçları NİHAİ LİSTE!
            SON DAKİKA