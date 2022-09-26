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    • Haberler
    • 26.09.2022 21:46
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    • 26.09.2022 21:46
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    KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı 2022? KYK ek tercih yurt başvuruları nasıl yapılır?

    KYK ek yurt başvuruları merakla bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olan yedek sırasına göre ek tercih başvuru tarihileri sorgulamaya neden oldu. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı 2022? KYK ek tercih yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı 2022?

    KYK ek yurt başvuru tarihleri için yapılan aramalar arttı. KYK yurt sonuçları 7 Eylül Çarşamba günü açıklandı. KYK yurt sonuçlarının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı 2022? KYK ek tercih yurt başvuruları nasıl yapılır?

    KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan ek yerleştirmeler nedeniyle, bu yıl da yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    KYK YURT BAŞVURUSU EK TERCİH NASIL YAPILIR?

    KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Öğrenci bilgilerini doldurduktan sonra bilgiler doğru olması şartıyla başvurunuz alınmış olacaktır.

    KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,


        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Haberler Haberler KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı 2022? KYK ek tercih yurt başvuruları nasıl yapılır?
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