VGM burs başvuru EKRANI! VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bu sene kaç TL ödeme yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
VGM bursu için başvuru tarihleri, yüz binlerce lise ve üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması adına burs dağıtımı yapan VGM'nin, bu yıl söz konusu burslar içine hangi tarihte başvuruları almaya başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.