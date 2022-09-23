Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.09.2022 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2022 13:01
    ABONE OL

    VGM burs başvuru EKRANI! VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bu sene kaç TL ödeme yapılacak?

    Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    VGM burs başvuru EKRANI 2022!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    VGM bursu için başvuru tarihleri, yüz binlerce lise ve üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması adına burs dağıtımı yapan VGM'nin, bu yıl söz konusu burslar içine hangi tarihte başvuruları almaya başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyor.

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

    Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

    Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor
        Haberler Haberler VGM burs başvuru EKRANI! VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bu sene kaç TL ödeme yapılacak?
            SON DAKİKA