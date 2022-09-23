VGM burs başvuru EKRANI! VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bu sene kaç TL ödeme yapılacak?

VGM bursu için başvuru tarihleri, yüz binlerce lise ve üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması adına burs dağıtımı yapan VGM'nin, bu yıl söz konusu burslar içine hangi tarihte başvuruları almaya başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyor.