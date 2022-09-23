Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman? 2022 Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman nerede yapılacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde oylama heyecanı başladı. 10 Ekim'e kadar sürecek oylamalarda birçok farklı kategoride oylama gerçekleşecek.
2022 PANTENE ALTIN KELEBEK İÇİN NASIL OY KULLANILIR?
Oylamalar "pentenealtinkelebekodulleri.com" sayfasından yapılabiliyor. 22 Eylül'de başlayan oylamalar 10 Ekim'e kadar devam edecek.
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
Bu yıl ödüller 4 Aralık 2022 günü dağıtılacak. Oylama sonucunda ödülün sahibi olan isimler 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde ödüllerini alacaklar.