Bursluluk sınavını kazananlar nasıl kayıt yaptıracak? 2022 İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmalı?

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçlarının açıklanması sonrası Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?
Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.
Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre,
"Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."
Öğrenciler "2021 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.
BURSLULUK KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.