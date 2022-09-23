23 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama! (meb.gov.tr) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf PYBS İOKBS taban puanları 2022 listesi!

meb.gov.tr: Binlerce öğrenci sabah saatlerinden itibaren PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu detaylarını merak ediyordu. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. İşte PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama... Peki, meb.gov.tr 2022 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler!
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇ BELGESİ DETAYI
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499