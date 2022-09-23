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    • Haberler
    • 23.09.2022 08:54
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    • 23.09.2022 08:54
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    23 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama! (meb.gov.tr) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf PYBS İOKBS taban puanları 2022 listesi!

    meb.gov.tr: 2022 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı erişime açılıyor. Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar içi düzenlediği bursluluk sınavı 4 Eylül'de yapılmıştı. Sonuçlar ise adaylara meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte PYBS İOKBS taban puanları!

    takvim.com.tr
    23 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama

    meb.gov.tr: Binlerce öğrenci sabah saatlerinden itibaren PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu detaylarını merak ediyordu. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. İşte PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama... Peki, meb.gov.tr 2022 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler!

    BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

    SINAV SONUÇ BELGESİ DETAYI

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
    5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
    5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258


    6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
    6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
    6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

    7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
    7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
    7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
    8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
    8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
    8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432


        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
        11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
        11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
        11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
        11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
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        Haberler Haberler 23 Eylül PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama! (meb.gov.tr) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf PYBS İOKBS taban puanları 2022 listesi!
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