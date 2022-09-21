KPSS Alan bilgisi 1. ve 2. oturum ne zaman, saat kaçta başlar, kaçta biter? KPSS Alan Bilgisi sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül'de yapılacak. 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ise 25 Eylül'de yapılacak.