Bu hafta sonu yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları için bekleyiş devam ediyor. Gözler sınavın yapılacağı güne çevrilirken adaylar, sınav tarihleri ve saatleri ile sınav yerleri hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, KPSS Alan bilgisi 1. ve 2. oturum ne zaman, saat kaçta başlar, kaçta biter? KPSS Alan Bilgisi sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül'de yapılacak. 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ise 25 Eylül'de yapılacak.
24 Eylül'de yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aynı gün yapılacak olan 2. Oturumda ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.