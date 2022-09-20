KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşme işlemi sürüyor. Öte yandan 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının da belli olmasıyla birlikte yurtlara ek yerleştirme olacak mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? İşte detaylar!
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşme işlemi sürüyor. Yedek alımları yapılan yurtlara, YKS ek tercih ile yerleşenlerin başvuru süreçleri bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları ardından ek yerleştirme eylül ayında yapılmıştı.
KYK ek yerleştirme başvuruları için GSB'den henüz bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki süreçte KYK yurtlarına ek başvuru işlemlerinin açılması bekleniyor.