2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday (Kara Cuma) 2022 hangi güne denk geliyor?

BLACK FRİDAY NEDEN KUTLANIR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Şükran günü olan Kasım'ın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor. Resmi bir tatil olmayan bugüne 'Kara' denmesinin nedeni ise 1960'larda başlıyor.