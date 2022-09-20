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    • Haberler
    • 20.09.2022 12:35
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    • 20.09.2022 12:35
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    2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday (Kara Cuma) 2022 hangi güne denk geliyor?

    Türkiye'de Kara Cuma, Efsane Cuma isimleriyle de bilinen Black Friday günlerinde dünya çapında alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Vatandaşlar bu sene Black Friday'ın hangi güne denk geldiği hakkında araştırmalara başladı. Peki,2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday (Kara Cuma) 2022 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

    Vatandaşlar bu sene Black Friday'ın hangi güne denk geldiği hakkında araştırmalara başladı.

    BLACK FRİDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN 2022?

    Black Friday indirimleri bu yıl 26 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir.

    BLACK FRİDAY NEDEN KUTLANIR?

    Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Şükran günü olan Kasım'ın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor. Resmi bir tatil olmayan bugüne 'Kara' denmesinin nedeni ise 1960'larda başlıyor.

        KARA CUMA NASIL ÇIKTI?

        Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar.

        Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.
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        Haberler Haberler 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday (Kara Cuma) 2022 hangi güne denk geliyor?
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