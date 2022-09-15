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    2022 toki.gov.tr Gaziantep başvuru ne zaman? 2022 TOKİ Gaziantep, Şahinbey nereye, hangi ilçelere, kaç tane konut yapılacak?

    TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları, başvuruların nasıl yapılacağı gibi detaylar belli oldu. Başvuruların başlamasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Özellikle TOKİ'nin hangi illerde yapılacağı araştırılıyor. Peki, TOKİ Gaziantep nereye yapılacak? TOKİ 2022 Sosyal Konut Gaziantep başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ Gaziantep, Şahinbey nereye, hangi ilçelere, kaç tane konut yapılacak?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. Vatandaşlar ise TOKİ Gaziantep başvuruları hakkında detayları araştırıyor. İşte tüm merak edilenler..

    TOKİ GAZİANTEPNEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

    • GAZİANTEP ARABAN GAZİANTEP ARABAN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
    • GAZİANTEP İSLAHİYE GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP 374 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 374 HALK BANKASI 14.09.2022
    • GAZİANTEP KARKAMIŞ GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
    • GAZİANTEP NİZİP GAZİANTEP NİZİP 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
    • GAZİANTEP NURDAĞI GAZİANTEP NURDAĞI 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
    • GAZİANTEP OĞUZELİ GAZİANTEP OĞUZELİ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
    • GAZİANTEP ŞAHİNBEY GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.200 HALK BANKASI 14.09.2022-
    • GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.000 HALK BANKASI 14.09.2022-
    • GAZİANTEP YAVUZELİ GAZİANTEP YAVUZELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, GERİ ALINIYOR MU?

        81 ilde 608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlara aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecekken, 3+1 konut fiyatı 850 bin lirada 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

        TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Başvuru bedeli 500 lira olup kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
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        Bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı
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