Trabzonspor - Kızılyıldız maçı EXXEN CANLI yayın | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı, şifresiz, bedava, kesintisiz izle

EXXEN TV ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Normal üyeliklerde reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki alternatif sunuluyor. Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 19,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 29,90 TL ödemek gerekiyor.