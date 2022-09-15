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    • Spor
    • 15.09.2022 19:44
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    • 15.09.2022 19:44
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    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı EXXEN CANLI yayın | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı, şifresiz, bedava, kesintisiz izle

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Bu yıl turnuvanın H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Kızılyıldız maçı öncesi milyonlarca kişi maçı nerden canlı izleyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı nereden izlenir? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Kızılyıldız maçı EXXEN CANLI yayın

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Bu yıl turnuvanın H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği maç hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI CANLI YAYIN

    TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
    Trabzonspor - Kızılyıldız maçını canlı izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız. 15 Eylül Perşembe saat 19.45'te başlayacak maç için nefesler tutuldu.

    TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez

    Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Gobeljic, Kanga, Sanago, Rodic, Bukari, Katai, Pesic

        KIZILYILDIZ'IN HÜCUM HATTINDA TANIDIK İSİM
        UEFA Avrupa Ligi H grubu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Kızılyıldız'ı konuk edecek. Kızılyıldız'ın hücum hattında ülkemizde forma giymiş Aleksandar Pesic yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Pesic 2021-2022 sezonunda çıktığı 31 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı. 4 Asist yapan Sırp golcü 2.482 dakika süre aldı. Sezon öncesinde Kızılyıldız'a 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan oyuncu yeni takımı ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Sırbistan Süper Ligi olmak üzere 10 maça çıktı. 4 gol 2 asistlik performas sergiledi.

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        Haberler Spor Trabzonspor - Kızılyıldız maçı EXXEN CANLI yayın | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı, şifresiz, bedava, kesintisiz izle
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