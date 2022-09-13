13 Eylül İnstagram ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
13 Eylül 2022 Salı İnstagram'da kullancılar hata almaya başladı.
İNSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?
Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:
Akışta gördüğünüz gönderiler
Kaybolan fotoğraf ve videolar
Instagram profilleri
Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için
Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.
Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.
Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.
Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.
Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.