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    • Haberler
    • 13.09.2022 16:17
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    • 13.09.2022 16:20
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    13 Eylül İnstagram ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

    İnstagram kullanıcıları tarafından yoğun olarak instagram çöktü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar 'akış yenilenemedi' hatası ile karşılaşıyor. Peki, 13 Eylül İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    13 Eylül İnstagram çöktü mü?

    Son dakika haberine göre 13 Eylül akşam saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar Instagram'da mesajların iletilememesiyle ilgili problem yaşadığını dile getiriyor. Konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama henüz gelmezken, sosyal medya kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    13 Eylül 2022 Salı İnstagram'da kullancılar hata almaya başladı.

    İNSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

    Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:

    Akışta gördüğünüz gönderiler

    Kaybolan fotoğraf ve videolar

    Instagram profilleri

    Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için

    Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.

    Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

    Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

    Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

    Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

        İNSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

        Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

        Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

        Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

        Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.
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        Haberler Haberler 13 Eylül İnstagram ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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