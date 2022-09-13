13 Eylül İnstagram ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Akışta gördüğünüz gönderiler

Kaybolan fotoğraf ve videolar

Instagram profilleri

Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için

Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.

Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.