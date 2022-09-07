YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercih taban-tavan puanları ve boş kontenjanlar!

YKS ek tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. YKS ek tercihler ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde!
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül