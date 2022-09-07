YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "YKS ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldığını, YKS ek yerleştirme tercihlerinin, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacağını" aktardı. Peki, YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak? İşte tüm merak edilenler...