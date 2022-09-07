YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "YKS ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldığını, YKS ek yerleştirme tercihlerinin, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacağını" aktardı. Peki, YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak? İşte tüm merak edilenler...
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
2022 YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 30 TL'dir.
2022 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.
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