VGM burs başvuruları başladı mı? VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022-23! Bu sene VGM bursu kaç TL oldu?

VGM burs başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki 2023-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK başvuruları ile birlikte VGM burs başvurularının da açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.