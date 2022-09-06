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    • Haberler
    • 06.09.2022 11:17
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    • 06.09.2022 11:24
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    Sağlık Bakanlığı kura çekilişi CANLI izle Youtube! iscisonuc.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 2022 İŞKUR engelli Kura Sonuçları İSİM LİSTESİ

    Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alınacak. Bugün kura çekiliyor. İşçi alımı için 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Bakanlığın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekimi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte iscisonuc.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 2022 Kura Sonuçları İSİM LİSTESİ

    Sağlık Bakanlığı kura çekilişi CANLI izle Youtube!

    Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi bugün CANLI olarak gerçekleştiriliyor. 1.356 engelli işçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Merakla beklenen kura çekimi için geri sayım sona erdi. 6 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak kura çekimi hakkında araştırmalar hızlandı Peki Sağlık Bakanlığı 2022 İŞKUR engelli Kura Sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekilişi CANLI izle Youtube!

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanlığı 2022 yılında engelli adaylar arasında kura ile işçi alımı yapacak. Kura çekimi 6 Eylül 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatlerinde Ankara'da yapılacak. Başvuru sonuçları da kura çekimi ile belli olacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

    Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

        1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

        2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

        4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

        5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

        7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

        10. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı kura çekilişi CANLI izle Youtube! iscisonuc.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 2022 İŞKUR engelli Kura Sonuçları İSİM LİSTESİ
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