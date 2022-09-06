Sağlık Bakanlığı kura çekilişi CANLI izle Youtube! iscisonuc.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı 2022 İŞKUR engelli Kura Sonuçları İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi bugün CANLI olarak gerçekleştiriliyor. 1.356 engelli işçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Merakla beklenen kura çekimi için geri sayım sona erdi. 6 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak kura çekimi hakkında araştırmalar hızlandı Peki Sağlık Bakanlığı 2022 İŞKUR engelli Kura Sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekilişi CANLI izle Youtube!
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı 2022 yılında engelli adaylar arasında kura ile işçi alımı yapacak. Kura çekimi 6 Eylül 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatlerinde Ankara'da yapılacak. Başvuru sonuçları da kura çekimi ile belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.