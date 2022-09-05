Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.09.2022 20:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2022 20:45
    ABONE OL

    GALATASARAY GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda tamamı dolu tribünler önünde oynanacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın hangi kanalda? Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlıyayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    GALATASARAY GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI

    3 deplasmanda 7 puan toplarken evinde Giresun'a kaybeden Sarı-Kırmızılılar, taraftarına kendini affettirme maçına çıkacak. Trabzon deplasmanında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini değiştirmeyecek.

    GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

    GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan, Jevtovic, Hanousek, Mirza, Maxim, Markovic, Figueriedo

        LİGDEKİ 7. RANDEVU

        Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.
        Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

        BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.
        Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Midtsjö bu hafta tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamıştı.

        YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
        Haberler Haberler GALATASARAY GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE
            SON DAKİKA