GALATASARAY GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE

3 deplasmanda 7 puan toplarken evinde Giresun'a kaybeden Sarı-Kırmızılılar, taraftarına kendini affettirme maçına çıkacak. Trabzon deplasmanında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini değiştirmeyecek.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.