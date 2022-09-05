GALATASARAY GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE

LİGDEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Midtsjö bu hafta tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamıştı.