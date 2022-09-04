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    • Haberler
    • 05.09.2022 09:47
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    • 05.09.2022 09:53
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    Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşlerini kim kazandı? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

    670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri sona erdi.. Antalya Elmalı'da gerçekleştirilen güreşleri vatandaşların yoğun ilgisiyle tüm heyecanıyla tamamlandı. 30 Ağustos 2022 Salı akşamı 21:00'da başlayan Elmalı güreşlerinin kazananı merak ediliyor. Etkinlik 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 18:00'da bitti. Peki Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ALİ GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ALİ GÜRBÜZ NERELİ, KAÇ YILDIR GÜREŞ YAPIYOR?

    Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde yer alıyor. 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 4 Eylül'de sona erdi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen etkinliğin şampiyonunu öğrenmek isteyenler araştırmlara koyuldu.

    ELMALI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

    Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Elmalı güreşleri bugün (4 Eylül 2022 Pazar) yapılan başpehlivanlık final müsabakasıyla saat 18:00'da sona erdi.

    670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

    Recep Gürbüz Stadı'nda 2 Eylül'de alt boyların mücadesiyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı.

    Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı.

    Müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

    Öte yandan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti.

        ALİ GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ALİ GÜRBÜZ NERELİ, KAÇ YILDIR GÜREŞ YAPIYOR?

        Ali Gürbüz, 1988'de Korkuteli Antalya'da dünyaya geldi. 650, 651, ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir. 197 cm boyunda ve 125 kg ağırlığındadır. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğludur.

        2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme şansı yakaladı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

        2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yendi. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. 2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

        2011 yılında üçüncülük, 2016 ve 2017 yıllarında ikincilik ve 2018 yılında yeniden üçüncülük aldıktan sonra, 2019 yılında gerçekleştirilen 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olan Ali Gürbüz, Kurtdereli başpehlivanlığı unvanını almıştır. 2021'de başpehlivan olan Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu.
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        Haberler Haberler Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşlerini kim kazandı? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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