Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşlerini kim kazandı? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yendi. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. 2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

2011 yılında üçüncülük, 2016 ve 2017 yıllarında ikincilik ve 2018 yılında yeniden üçüncülük aldıktan sonra, 2019 yılında gerçekleştirilen 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olan Ali Gürbüz, Kurtdereli başpehlivanlığı unvanını almıştır. 2021'de başpehlivan olan Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu.