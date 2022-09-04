Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşlerini kim kazandı? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde yer alıyor. 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 4 Eylül'de sona erdi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen etkinliğin şampiyonunu öğrenmek isteyenler araştırmlara koyuldu.
ELMALI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Elmalı güreşleri bugün (4 Eylül 2022 Pazar) yapılan başpehlivanlık final müsabakasıyla saat 18:00'da sona erdi.
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
Recep Gürbüz Stadı'nda 2 Eylül'de alt boyların mücadesiyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı.
Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı.
Müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.
Öte yandan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti.