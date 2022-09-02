GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları başladı mı? gsb.gov.tr e-Devlet KYK burs BAŞVURU EKRANI!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi başvurularına dair detaylar Eylül ayının ilk gününden itibaren merak konusu oluyor. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.