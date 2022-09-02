ais.osym.gov.tr giriş KPSS lise sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim (LİSE) Başvuru Ekranı: Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Bugünden itibaren KPSS Oraöğretim başvuruları başlıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre son başvuru günü 13 Eylül olarak belirlendi. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday KPSS Ortaöğretim başvuru ekranını araştırıyor. Peki, ais.osym.gov.tr giriş KPSS lise sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimi ile netlik kazandı.
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde;
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2022 ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihinde,