ais.osym.gov.tr giriş KPSS lise sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim (LİSE) Başvuru Ekranı: Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Bugünden itibaren KPSS Oraöğretim başvuruları başlıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre son başvuru günü 13 Eylül olarak belirlendi. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday KPSS Ortaöğretim başvuru ekranını araştırıyor. Peki, ais.osym.gov.tr giriş KPSS lise sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!