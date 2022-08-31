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    • Haberler
    • 31.08.2022 17:19
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    • 31.08.2022 17:30
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    Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 31 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, Buca, Söke...

    Son dakika haberine göre Aydın'da deprem meydana geldi. İnternet arama motorlarında 'Deprem mi oldu son dakika? 31 Ağustos az önce deprem nerede oldu?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, Buca, Söke...

    Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 31 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İzmir, Didim, Buca...

    Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi araştırılıyor! 31 Ağustos 2022 tarihinde az önce deprem nerede oldu merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

    31 Ağustos 2022 tarihinde saat 17:02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yer: Ege Denizi, 17.25 km. Kusadasi (Aydın)

    Enlem : 37.5515 N

    Boylam : 26.8483 E

    Derinlik : 6.70 km

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Öte yandan yine 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

    AFAD'dan alınan bilgilere göre Kuşadası bugün saat 13:10'da bu kez 5.1 büyüklüğünde sallandı.

    Twitter üzerinden AFAD tarafından yapılan açıklamada ''Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. '' ifadelerine yer verildi.

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    Ege’de üst üste deprem şoku!
    Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 31 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, Buca, Söke...
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