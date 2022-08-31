Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 31 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, Buca, Söke...

Öte yandan yine 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan alınan bilgilere göre Kuşadası bugün saat 13:10'da bu kez 5.1 büyüklüğünde sallandı.

Twitter üzerinden AFAD tarafından yapılan açıklamada ''Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. '' ifadelerine yer verildi.