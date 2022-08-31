Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 31 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İzmir, Aydın, Kuşadası, Didim, Buca, Söke...

Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi araştırılıyor! 31 Ağustos 2022 tarihinde az önce deprem nerede oldu merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
31 Ağustos 2022 tarihinde saat 17:02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yer: Ege Denizi, 17.25 km. Kusadasi (Aydın)
Enlem : 37.5515 N
Boylam : 26.8483 E
Derinlik : 6.70 km
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Öte yandan yine 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD'dan alınan bilgilere göre Kuşadası bugün saat 13:10'da bu kez 5.1 büyüklüğünde sallandı.
Twitter üzerinden AFAD tarafından yapılan açıklamada ''Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. '' ifadelerine yer verildi.