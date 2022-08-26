FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED başkanı Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı ne olur? İşte beklenti...

Fed faiz kararı ne olur? FED toplantısı saat kaçta? ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu ay bir faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası faiz kararını küresel piyasalara canlı yayında duyuracak. İşte faiz kararı beklentisi ve diğer detaylar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise 22 Eylül'de saat 21.00'de FED başkanı Powell tarafından duyurulacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu açıklamalarla Fed'in eylül toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik arttı. Buna göre, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu açıklamalarla Fed'in eylül toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik arttı. Buna göre, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.
TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti.