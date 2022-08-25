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    • Haberler
    • 25.08.2022 23:28
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    • 25.08.2022 23:33
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    KYK yurt başvurusu yapamıyorum, neden? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu ne zaman? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak?

    KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler bazı soruların cevabını merak edip araştırmaya başladı. Özellikle yatay geçiş yapanlar KYK yurt başvurusu yapıp yapamayacaklarını merak etmeye başladı. Peki, Yatay geçiş yapanlar için kyk yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu yapamıyorum, neden? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu ne zaman?

    Merakla beklenen KYK yurt başvurları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları için son tarihi 28 Ağustos olarak açıkladı. 2022-23 eğitim öğretim yılı yatay geçiş yapan öğrenciler de yurt başvurusu yapıp yapamayacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, Yatay geçiş yapanlar için kyk yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvurusu yapamıyorum, neden? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar!

    İL DIŞINA YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER NELER?

    KYK'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, "Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar." hükmünü içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır." denilmektedir. Buna göre yatay geçiş yapanlar burs başvurusunu 24 - 28 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    İL İÇİNE YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN YENİDEN YURT BAŞVURUSU YAPMASINA GEREK VAR MI?

    İl içinde yatay geçiş yapan öğrencileri için yurt başvurusu ile ilgili KYK'nın verdiği bilgiler şu şekilde:

        Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği "Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler."

        (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde yeni öğretim kurumunun süresi kadar barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)
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        Haberler Haberler KYK yurt başvurusu yapamıyorum, neden? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu ne zaman? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak?
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