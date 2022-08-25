KYK yurt başvurusu yapamıyorum, neden? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu ne zaman? Yatay geçiş yapanlar için KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak?

İL DIŞINA YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER NELER?

KYK'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, "Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar." hükmünü içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır." denilmektedir. Buna göre yatay geçiş yapanlar burs başvurusunu 24 - 28 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.