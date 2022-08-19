19 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı! Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...



FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

22:45 Senden Daha Güzel

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:30 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret