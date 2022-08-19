19 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı! Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

19 Ağustos yayın akışıevde keyif yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 19 Ağustos 2022 yayın akışı için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
19 AĞUSTOS 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
21:45 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
23:30 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
01:30 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Karanlığın Dişleri 2 (Yabancı Sinema)
02:50 Karanlığın Dişleri 2 (Yabancı Sinema)
05:20 Sen Anlat Karadeniz