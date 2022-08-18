18 AĞUSTOS İSTANBUL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL İÇİ ATAMALAR TAMAMI FULL LİSTE! İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaz dönemi atamaları çerçevesinde değişiklik yapıldı. Buna göre Recep Tepebaşı, Koray Şensoy, Burak Bal, Aşkın Kılıçkeser, Barış Çukur, Hüseyin Eke, Serdar Görüş, Gazi Kaçmaz ve Murat Çakır, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. İşte tüm liste...