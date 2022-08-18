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    • Haberler
    • 18.08.2022 14:00
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    • 18.08.2022 14:07
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    18 AĞUSTOS İSTANBUL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL İÇİ ATAMALAR TAMAMI FULL LİSTE! İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü...

    Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 şube müdürü ve 10 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde değişik yapıldı. İşte 18 Ağustos 2022 İl emniyet müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü atamaları...

    18 AĞUSTOS İSTANBUL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL İÇİ ATAMALAR TAMAMI FULL LİSTE

    Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaz dönemi atamaları çerçevesinde değişiklik yapıldı. Buna göre Recep Tepebaşı, Koray Şensoy, Burak Bal, Aşkın Kılıçkeser, Barış Çukur, Hüseyin Eke, Serdar Görüş, Gazi Kaçmaz ve Murat Çakır, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. İşte tüm liste...

    18 AĞUSTOS İSTANBUL EGM İL İÇİ ATAMALAR SON DAKİKA!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 şube müdürü ve 10 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde değişikliğe gidildi.

    İl Müdür Yardımcıları

    1 - Recep Tepebaşı - A Bölgesinden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.
    2 - Koray Şensoy - B Bölgesinden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.
    3 - Burak Bal - C Bölgesinden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.
    4 - Aşkın Kılıçkeser - TEM Şube Bomba İmha Şube Kalekollardan SOR.İL EMN.MDR.YRD.
    5 - Barış Çukur - Eğitim Şube Tdp Şubeden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.
    6 - Hüseyin Eke - Destek Hiz. İnşaat Emlak Şb'den Sorumlu İl EMN. MD.YRD.
    7 - Serdar Göriş - Genel Denetleme Disiplin Belge Yönetimi Şb'den SOR. İL EMN. MD.YRD.
    8 - Gazi Kaçmaz - Polisevi (Pekom) Şb'den Sorumlu İl EMN. MD. YRD.
    9 - Murat Çakır - Boğaziçi Köp. Koruma ŞB'den Sorumlu İl EMN.MD.YRD.

    İlçe Müdürleri

    1 - Özgür Yılmaz - Arnavutköy
    2 - Hüseyin Güleç - Ataşehir
    3 - Murat Özburun - Avcılar
    4 - Taner Ertürk - Beyoğlu
    5 - Hakan Öztürk - Beykoz
    6 - Abdurrahman Soğuksu - Çekmeköy
    7 - Mesut Aslan - Kağıthane
    8 - Yüksel Baysal - Küçükçekmece
    9 - Murat Çaykara - Sarıyer
    10 - Murat Sevgi - Zeytinburnu

        Şube Müdürleri

        1 - İlyas Kayış - İstihbarat ŞB.
        2 - Hüseyin Oğuz - Namlı Terörle Müc. ŞB.
        3 - Hakan Korkmaz - Mali Suç. Müc. ŞB.
        4 - Hüseyin Şahin - Güven Timleri ŞB.
        5 - Gülpınar Adir - Olay Yeri İnceleme ŞB.
        6 - Serdar Örs - Personel ŞB.
        7 - Mustafa Ergenç - İstanbul Atatürk Havalimanı ŞB.
        8 - Murat Aydın - Polis Evi ŞB.
        9 - Rabia Altun - Belge Yönetimi ŞB. MDLÜĞÜ.
        10 - İhsan Süngü - Boğaziçi Köprüleri Koruma ŞB.
        11 - Hilal Bahadır - Dış İlişkiler İnterpol Europol ŞUBE
        12 - Seval Erdem - Gürdoğan Genel Denetleme Disiplin ŞB.
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        İstanbul Emniyet’nde görev değişikliği! Liste belli oldu
        Haberler Haberler 18 AĞUSTOS İSTANBUL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL İÇİ ATAMALAR TAMAMI FULL LİSTE! İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü...
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