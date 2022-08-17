YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması! 160-170-190- 200 puanla alan üniversiteler ve bölümleri! 2-4 yıllık önlisans, lisans...

Üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında YKS 28-29 Haziran'da Türkiye genelinde uygulanmıştı. Üniversite hayali kuran adaylar tercih sonuçlarını ise geçtiğimiz günlerde öğrendi. Üniversiteye yerleşen öğrenciler büyük sevinç yaşarken, yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Peki ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması belli oldu mu? İşte 160-170-190- 200 puanla alan 2-4 yıllık önlisans, lisans üniversiteler ve bölümleri!
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
YKS ek tercihlerinin başlaması için üniversite kayıt döneminin sona ermesi gerekiyor. Akabine boş kalan kontenjanlar belli olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
ÖSYM YKS BOŞ KONTENJAN, TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.