YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması! 160-170-190- 200 puanla alan üniversiteler ve bölümleri! 2-4 yıllık önlisans, lisans...

Üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında YKS 28-29 Haziran'da Türkiye genelinde uygulanmıştı. Üniversite hayali kuran adaylar tercih sonuçlarını ise geçtiğimiz günlerde öğrendi. Üniversiteye yerleşen öğrenciler büyük sevinç yaşarken, yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Peki ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması belli oldu mu? İşte 160-170-190- 200 puanla alan 2-4 yıllık önlisans, lisans üniversiteler ve bölümleri!