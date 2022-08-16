Öğrenci affı 2022 başvuru şartları ve tarihleri - Öğrenci affından kimler yararlanacak?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affı detaylarıyla ilgili açıklama YÖK'ten geldi. Yapılan açıklamaya göre; yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerine kaldığı yerden devam etmek isteyen üniversite öğrencilerinin belirtilen suçlar dışında kalması şartı aranıyor. Peki, öğrenci affı başvuru tarihleri ne zaman? Öğrenci affı şartları neler? İşte merak edilenler...
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu'na eklenen öğrenci affıyla ilgili yasal düzenlemenin usul ve esaslarını belirledi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen suçlar, terör örgütlerine ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara mensubiyeti, sahte evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç diğer kişiler, söz konusu aftan yararlanabilecek.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BİLGİLERİ
5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna, 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.