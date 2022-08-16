Öğrenci affı 2022 başvuru şartları ve tarihleri - Öğrenci affından kimler yararlanacak?

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu'na eklenen öğrenci affıyla ilgili yasal düzenlemenin usul ve esaslarını belirledi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen suçlar, terör örgütlerine ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara mensubiyeti, sahte evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç diğer kişiler, söz konusu aftan yararlanabilecek.