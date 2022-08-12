CUMANIN HAYRI NEDİR?

"Cuma haftanın; Ramazan yılın; Hac ise ömrün ölçüsüdür." Yani şuurlu bir şekilde cuma namazını kılan; bugünü, İslâmî literatürde belirtilen bilgilere göre değerlendiren kişi, bir hafta boyunca bunun feyz ve bereketinin tesirinde yaşar, her cuma bu tekrarlandıkça ömür boyu aydınlık bir hayat geçmiş olur.