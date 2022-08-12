Cuma namazı vakitleri birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 12 Ağstos Cuma namazı saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Peki, Cuma namazı yarın saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İllere göre Cuma namazı vakitleri...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul Cuma namazı vakti: 13:14
10 AĞUSTOS 2022 İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ
|İL
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|ADANA
|04:14
|05:45
|12:49
|16:35
|19:43
|21:08
|ADIYAMAN
|04:00
|05:32
|12:37
|16:24
|19:33
|20:58
|AFYONKARAHİSAR
|04:27
|06:01
|13:08
|16:56
|20:06
|21:33
|AĞRI
|03:33
|05:09
|12:18
|16:07
|19:17
|20:47
|AMASYA
|03:58
|05:36
|12:47
|16:37
|19:48
|21:20
|ANKARA
|04:13
|05:49
|12:59
|16:48
|19:59
|21:29
|ANTALYA
|04:33
|06:04
|13:08
|16:53
|20:02
|21:26
|ARTVİN
|03:31
|05:11
|12:23
|16:14
|19:25
|20:58
|AYDIN
|04:41
|06:13
|13:19
|17:06
|20:15
|21:41
|BALIKESİR
|04:34
|06:10
|13:19
|17:08
|20:18
|21:47
|BİLECİK
|04:23
|06:00
|13:10
|17:00
|20:11
|21:41
|BİNGÖL
|03:46
|05:21
|12:28
|16:17
|19:26
|20:54
|BİTLİS
|03:42
|05:15
|12:22
|16:10
|19:19
|20:46
|BOLU
|04:14
|05:53
|13:04
|16:54
|20:05
|21:37
|BURDUR
|04:32
|06:04
|13:09
|16:56
|20:05
|21:30
|BURSA
|04:27
|06:04
|13:14
|17:04
|20:14
|21:45
|ÇANAKKALE
|04:37
|06:15
|13:25
|17:15
|20:25
|21:55
|ÇANKIRI
|04:07
|05:45
|12:56
|16:46
|19:57
|21:28
|ÇORUM
|04:01
|05:40
|12:51
|16:41
|19:52
|21:23
|DENİZLİ
|04:36
|06:08
|13:14
|17:01
|20:10
|21:35
|DİYARBAKIR
|03:51
|05:24
|12:29
|16:16
|19:25
|20:51
|EDİRNE
|04:30
|06:11
|13:24
|17:16
|20:27
|22:01
|ELAZIĞ
|03:52
|05:26
|12:33
|16:21
|19:31
|20:58
|ERZİNCAN
|03:47
|05:23
|12:32
|16:22
|19:32
|21:01
|ERZURUM
|03:39
|05:16
|12:25
|16:15
|19:25
|20:55
|ESKİŞEHİR
|04:23
|05:59
|13:08
|16:58
|20:08
|21:37
|GAZİANTEP
|04:06
|05:37
|12:41
|16:27
|19:35
|21:00
|GİRESUN
|03:46
|05:25
|12:37
|16:28
|19:39
|21:11
|GÜMÜŞHANE
|03:44
|05:22
|12:32
|16:23
|19:33
|21:04
|HAKKARİ
|03:39
|05:10
|12:15
|16:02
|19:11
|20:36
|HATAY
|04:14
|05:43
|12:46
|16:30
|19:38
|21:01
|ISPARTA
|04:31
|06:03
|13:08
|16:55
|20:04
|21:29
|MERSİN
|04:18
|05:48
|12:52
|16:37
|19:46
|21:10
|İSTANBUL
|04:23
|06:03
|13:14
|17:05
|20:16
|21:49
|İZMİR
|04:42
|06:15
|13:22
|17:09
|20:19
|21:46
|KARS
|03:29
|05:07
|12:18
|16:08
|19:19
|20:50
|KASTAMONU
|04:02
|05:43
|12:55
|16:46
|19:58
|21:31
|KAYSERİ
|04:07
|05:41
|12:48
|16:36
|19:46
|21:13
|KIRKLARELİ
|04:27
|06:08
|13:21
|17:13
|20:25
|21:59
|KIRŞEHİR
|04:11
|05:46
|12:54
|16:42
|19:52
|21:20
|KOCAELİ
|04:21
|05:59
|13:11
|17:01
|20:12
|21:44
|KONYA
|04:22
|05:55
|13:00
|16:47
|19:56
|21:22
|KÜTAHYA
|04:26
|06:02
|13:10
|16:59
|20:09
|21:38
|MALATYA
|03:57
|05:30
|12:37
|16:25
|19:34
|21:01
|MANİSA
|04:40
|06:13
|13:21
|17:09
|20:18
|21:45
|KAHRAMANMARAŞ
|04:06
|05:37
|12:43
|16:29
|19:38
|21:03
|MARDİN
|03:51
|05:23
|12:27
|16:14
|19:22
|20:47
|MUĞLA
|04:41
|06:12
|13:17
|17:03
|20:11
|21:36
|MUŞ
|03:43
|05:17
|12:24
|16:12
|19:22
|20:49
|NEVŞEHİR
|04:11
|05:44
|12:51
|16:39
|19:49
|21:16
|NİĞDE
|04:13
|05:46
|12:52
|16:39
|19:48
|21:14
|ORDU
|03:48
|05:27
|12:39
|16:30
|19:41
|21:13
|RİZE
|03:37
|05:16
|12:28
|16:19
|19:30
|21:03
|SAKARYA
|04:19
|05:57
|13:09
|16:59
|20:10
|21:42
|SAMSUN
|03:53
|05:33
|12:45
|16:36
|19:48
|21:20
|SİİRT
|03:44
|05:17
|12:23
|16:10
|19:18
|20:44
|SİNOP
|03:54
|05:36
|12:50
|16:42
|19:54
|21:28
|SİVAS
|03:57
|05:33
|12:42
|16:32
|19:42
|21:11
|TEKİRDAĞ
|04:29
|06:08
|13:20
|17:11
|20:22
|21:54
|TOKAT
|03:56
|05:34
|12:44
|16:34
|19:45
|21:15
|TRABZON
|03:40
|05:20
|12:32
|16:22
|19:33
|21:06
|TUNCELİ
|03:49
|05:24
|12:32
|16:21
|19:30
|20:59
|ŞANLIURFA
|04:00
|05:31
|12:35
|16:21
|19:30
|20:54
|UŞAK
|04:32
|06:05
|13:13
|17:01
|20:10
|21:37
|VAN
|03:36
|05:10
|12:17
|16:05
|19:14
|20:41
|YOZGAT
|04:05
|05:42
|12:51
|16:41
|19:51
|21:20
|ZONGULDAK
|04:10
|05:50
|13:03
|16:55
|20:06
|21:39
|AKSARAY
|04:14
|05:48
|12:54
|16:42
|19:51
|21:18
|BAYBURT
|03:42
|05:19
|12:29
|16:19
|19:30
|21:00
|KARAMAN
|04:22
|05:53
|12:57
|16:44
|19:52
|21:17
|KIRIKKALE
|04:10
|05:47
|12:56
|16:46
|19:56
|21:26
|BATMAN
|03:48
|05:20
|12:26
|16:13
|19:22
|20:48
|ŞIRNAK
|03:44
|05:15
|12:20
|16:07
|19:16
|20:41
|BARTIN
|04:07
|05:48
|13:01
|16:53
|20:04
|21:38
|ARDAHAN
|03:28
|05:07
|12:20
|16:10
|19:22
|20:54
|IĞDIR
|03:28
|05:04
|12:14
|16:04
|19:14
|20:44
|YALOVA
|04:24
|06:02
|13:13
|17:04
|20:14
|21:46
|KARABÜK
|04:08
|05:48
|13:00
|16:51
|20:02
|21:35
|KİLİS
|04:08
|05:38
|12:42
|16:27
|19:36
|20:59
|OSMANİYE
|04:10
|05:41
|12:45
|16:31
|19:40
|21:04
|DÜZCE
|04:15
|05:54
|13:06
|16:56
|20:07
|21:39
CUMA NAMAZI NE ZAMAN BAŞLAR?
Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Geleneksel uygulamada cuma için ezan okunduğunda camilere gidilerek öğle namazında olduğu gibi, dört rekat namaz kılınır. Daha sonra cami içinde bir ezan daha okunur.