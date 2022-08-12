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    • 12.08.2022 12:00
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    İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri! 12 Ağustos 2022 Cuma namazı saat kaçta?

    Cuma namazı vakitleri birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 12 Ağstos Cuma namazı saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Peki, Cuma namazı yarın saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İllere göre Cuma namazı vakitleri...

    takvim.com.tr
    İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri!

    Cuma namazı vakitleri birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 12 Ağstos Cuma namazı saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Peki, Cuma namazı yarın saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İllere göre Cuma namazı vakitleri...

    İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul Cuma namazı vakti: 13:14

    10 AĞUSTOS 2022 İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

    İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    ADANA 04:14 05:45 12:49 16:35 19:43 21:08
    ADIYAMAN 04:00 05:32 12:37 16:24 19:33 20:58
    AFYONKARAHİSAR 04:27 06:01 13:08 16:56 20:06 21:33
    AĞRI 03:33 05:09 12:18 16:07 19:17 20:47
    AMASYA 03:58 05:36 12:47 16:37 19:48 21:20
    ANKARA 04:13 05:49 12:59 16:48 19:59 21:29
    ANTALYA 04:33 06:04 13:08 16:53 20:02 21:26
    ARTVİN 03:31 05:11 12:23 16:14 19:25 20:58
    AYDIN 04:41 06:13 13:19 17:06 20:15 21:41
    BALIKESİR 04:34 06:10 13:19 17:08 20:18 21:47
    BİLECİK 04:23 06:00 13:10 17:00 20:11 21:41
    BİNGÖL 03:46 05:21 12:28 16:17 19:26 20:54
    BİTLİS 03:42 05:15 12:22 16:10 19:19 20:46
    BOLU 04:14 05:53 13:04 16:54 20:05 21:37
    BURDUR 04:32 06:04 13:09 16:56 20:05 21:30
    BURSA 04:27 06:04 13:14 17:04 20:14 21:45
    ÇANAKKALE 04:37 06:15 13:25 17:15 20:25 21:55
    ÇANKIRI 04:07 05:45 12:56 16:46 19:57 21:28
    ÇORUM 04:01 05:40 12:51 16:41 19:52 21:23
    DENİZLİ 04:36 06:08 13:14 17:01 20:10 21:35
    DİYARBAKIR 03:51 05:24 12:29 16:16 19:25 20:51
    EDİRNE 04:30 06:11 13:24 17:16 20:27 22:01
    ELAZIĞ 03:52 05:26 12:33 16:21 19:31 20:58
    ERZİNCAN 03:47 05:23 12:32 16:22 19:32 21:01
    ERZURUM 03:39 05:16 12:25 16:15 19:25 20:55
    ESKİŞEHİR 04:23 05:59 13:08 16:58 20:08 21:37
    GAZİANTEP 04:06 05:37 12:41 16:27 19:35 21:00
    GİRESUN 03:46 05:25 12:37 16:28 19:39 21:11
    GÜMÜŞHANE 03:44 05:22 12:32 16:23 19:33 21:04
    HAKKARİ 03:39 05:10 12:15 16:02 19:11 20:36
    HATAY 04:14 05:43 12:46 16:30 19:38 21:01
    ISPARTA 04:31 06:03 13:08 16:55 20:04 21:29
    MERSİN 04:18 05:48 12:52 16:37 19:46 21:10
    İSTANBUL 04:23 06:03 13:14 17:05 20:16 21:49
    İZMİR 04:42 06:15 13:22 17:09 20:19 21:46
    KARS 03:29 05:07 12:18 16:08 19:19 20:50
    KASTAMONU 04:02 05:43 12:55 16:46 19:58 21:31
    KAYSERİ 04:07 05:41 12:48 16:36 19:46 21:13
    KIRKLARELİ 04:27 06:08 13:21 17:13 20:25 21:59
    KIRŞEHİR 04:11 05:46 12:54 16:42 19:52 21:20
    KOCAELİ 04:21 05:59 13:11 17:01 20:12 21:44
    KONYA 04:22 05:55 13:00 16:47 19:56 21:22
    KÜTAHYA 04:26 06:02 13:10 16:59 20:09 21:38
    MALATYA 03:57 05:30 12:37 16:25 19:34 21:01
    MANİSA 04:40 06:13 13:21 17:09 20:18 21:45
    KAHRAMANMARAŞ 04:06 05:37 12:43 16:29 19:38 21:03
    MARDİN 03:51 05:23 12:27 16:14 19:22 20:47
    MUĞLA 04:41 06:12 13:17 17:03 20:11 21:36
    MUŞ 03:43 05:17 12:24 16:12 19:22 20:49
    NEVŞEHİR 04:11 05:44 12:51 16:39 19:49 21:16
    NİĞDE 04:13 05:46 12:52 16:39 19:48 21:14
    ORDU 03:48 05:27 12:39 16:30 19:41 21:13
    RİZE 03:37 05:16 12:28 16:19 19:30 21:03
    SAKARYA 04:19 05:57 13:09 16:59 20:10 21:42
    SAMSUN 03:53 05:33 12:45 16:36 19:48 21:20
    SİİRT 03:44 05:17 12:23 16:10 19:18 20:44
    SİNOP 03:54 05:36 12:50 16:42 19:54 21:28
    SİVAS 03:57 05:33 12:42 16:32 19:42 21:11
    TEKİRDAĞ 04:29 06:08 13:20 17:11 20:22 21:54
    TOKAT 03:56 05:34 12:44 16:34 19:45 21:15
    TRABZON 03:40 05:20 12:32 16:22 19:33 21:06
    TUNCELİ 03:49 05:24 12:32 16:21 19:30 20:59
    ŞANLIURFA 04:00 05:31 12:35 16:21 19:30 20:54
    UŞAK 04:32 06:05 13:13 17:01 20:10 21:37
    VAN 03:36 05:10 12:17 16:05 19:14 20:41
    YOZGAT 04:05 05:42 12:51 16:41 19:51 21:20
    ZONGULDAK 04:10 05:50 13:03 16:55 20:06 21:39
    AKSARAY 04:14 05:48 12:54 16:42 19:51 21:18
    BAYBURT 03:42 05:19 12:29 16:19 19:30 21:00
    KARAMAN 04:22 05:53 12:57 16:44 19:52 21:17
    KIRIKKALE 04:10 05:47 12:56 16:46 19:56 21:26
    BATMAN 03:48 05:20 12:26 16:13 19:22 20:48
    ŞIRNAK 03:44 05:15 12:20 16:07 19:16 20:41
    BARTIN 04:07 05:48 13:01 16:53 20:04 21:38
    ARDAHAN 03:28 05:07 12:20 16:10 19:22 20:54
    IĞDIR 03:28 05:04 12:14 16:04 19:14 20:44
    YALOVA 04:24 06:02 13:13 17:04 20:14 21:46
    KARABÜK 04:08 05:48 13:00 16:51 20:02 21:35
    KİLİS 04:08 05:38 12:42 16:27 19:36 20:59
    OSMANİYE 04:10 05:41 12:45 16:31 19:40 21:04
    DÜZCE 04:15 05:54 13:06 16:56 20:07 21:39

    CUMA NAMAZI NE ZAMAN BAŞLAR?
    Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Geleneksel uygulamada cuma için ezan okunduğunda camilere gidilerek öğle namazında olduğu gibi, dört rekat namaz kılınır. Daha sonra cami içinde bir ezan daha okunur.

        KAÇ DAKİKA KALA NAMAZ KILINMAZ?
        Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür: Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

        CUMANIN HAYRI NEDİR?
        "Cuma haftanın; Ramazan yılın; Hac ise ömrün ölçüsüdür." Yani şuurlu bir şekilde cuma namazını kılan; bugünü, İslâmî literatürde belirtilen bilgilere göre değerlendiren kişi, bir hafta boyunca bunun feyz ve bereketinin tesirinde yaşar, her cuma bu tekrarlandıkça ömür boyu aydınlık bir hayat geçmiş olur.
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        Haberler Haberler İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri! 12 Ağustos 2022 Cuma namazı saat kaçta?
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