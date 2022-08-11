🏡 TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Sivas 2+1, 3+1 Yenimahalle TOKİ kura çekilişi CANLI sonuçları açıklandı mı?

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ yoğun olarak araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısaca TOKİ Sivas'ın Merkez ilçesi Yenimahalle mahallesinde 2+1, 3+1 odalı daireleri sahipleriyle bugun buluşturuyor. Başvuruda bulunan binlerce kişi sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için araştırmalara koyuldu. Peki Yenimahalle TOKİ kura çekilişi CANLI sonuçları açıklandı mı?
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Sivas kura çekimi 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sivas İli Merkez İlçesi Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekilişi tamamlandı. TOKİ'nin youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanan çekilişte evlerin yeni sahipleri tek tek belirlendi. Aşağıdaki linkten TOKİ Sivas isim listesi sorgulayabilirsiniz.
👉TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
👉TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
TOKİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
TOKİ genel olarak para iadelerini 5 iş günü sonrasında yapmaya başlıyor. Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek. Para iadesi için başvuru sahiplerinin kimlik belgeleri ile şahsen TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.
Yani başvuru parası hangi şubeye yatırıldıysa o şubeden sadece parayı yatıran kişinin kimlik belgesi ile başvuru yapılarak paranın iadesi alınacak.