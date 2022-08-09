SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü sosyal medya platformu Twitter'a birkaç dakikadır erişim problemi yaşanıyor. İşte detaylar...
9 AĞUSTOS 2022 TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter kullanıcılarından bazıları saat 21:30 itibariyle uygulamada erişim sorunu yaşıyor.
Kullanıcılar Twitter'da yeni tweetleri görüntüleyememe ve ana sayfayı güncelleyememekten şikayetçi. Ayrıca kimi kullanıcılar da Twitter'a da giriş yapamıyor.
TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?
Twitter'daki sorunun neden kaynaklandığı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.