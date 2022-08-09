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    • Haberler
    • 09.08.2022 21:35
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    • 09.08.2022 21:41
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    SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir?

    Son dakika Twitter çöktü mü sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamasına an itibariyle bir çok kullanıcı erişim sorunu yaşıyor. Peki SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir? İşte konuya ilişkin gelişmeler ve açıklamalar...

    SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir?

    SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü sosyal medya platformu Twitter'a birkaç dakikadır erişim problemi yaşanıyor. İşte detaylar...

    9 AĞUSTOS 2022 TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Twitter kullanıcılarından bazıları saat 21:30 itibariyle uygulamada erişim sorunu yaşıyor.

    Kullanıcılar Twitter'da yeni tweetleri görüntüleyememe ve ana sayfayı güncelleyememekten şikayetçi. Ayrıca kimi kullanıcılar da Twitter'a da giriş yapamıyor.

    TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Twitter'daki sorunun neden kaynaklandığı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
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    Haberler Haberler SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir?
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