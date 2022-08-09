SON DAKİKA TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 9 Ağustos Twitter neden çöktü? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelir?

9 AĞUSTOS 2022 TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter kullanıcılarından bazıları saat 21:30 itibariyle uygulamada erişim sorunu yaşıyor.

Kullanıcılar Twitter'da yeni tweetleri görüntüleyememe ve ana sayfayı güncelleyememekten şikayetçi. Ayrıca kimi kullanıcılar da Twitter'a da giriş yapamıyor.