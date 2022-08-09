KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılır? 2022 ÖSYM Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı!

ÖSYM KPSS Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı internet arama motorlarında adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. KPSS lisans sınavının iptal olmasının ardından diğer sınavların da tarihleri değiştirildi. Adaylar sınavlarına hazırlık yaparken ÖSYM'den sınav merkezi güncelleme işlemleriyle ilgili yeni duyuru geldi. Peki KPSS sınav yeri değişikliği başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?
KPSS sınavlarına başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında sınav yerlerini değiştirebilecek.
ÖSYM KPSS SINAV MERKEZİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
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