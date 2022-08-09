KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılır? 2022 ÖSYM Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı!

ÖSYM KPSS Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı internet arama motorlarında adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. KPSS lisans sınavının iptal olmasının ardından diğer sınavların da tarihleri değiştirildi. Adaylar sınavlarına hazırlık yaparken ÖSYM'den sınav merkezi güncelleme işlemleriyle ilgili yeni duyuru geldi. Peki KPSS sınav yeri değişikliği başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?