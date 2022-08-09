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    • Haberler
    • 09.08.2022 19:03
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    • 09.08.2022 19:05
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    KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılır? 2022 ÖSYM Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı!

    ÖSYM tarafından yeni KPSS sınav takvimi yayımlandı. Sınav yerlerini değiştirmek isteyen adaylar 2022 ÖSYM Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranını araştırıyor. Peki KPSS sınav yeri değişikliği başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

    KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılır?

    ÖSYM KPSS Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı internet arama motorlarında adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. KPSS lisans sınavının iptal olmasının ardından diğer sınavların da tarihleri değiştirildi. Adaylar sınavlarına hazırlık yaparken ÖSYM'den sınav merkezi güncelleme işlemleriyle ilgili yeni duyuru geldi. Peki KPSS sınav yeri değişikliği başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?

    KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

    KPSS sınavlarına başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında sınav yerlerini değiştirebilecek.

    ÖSYM KPSS SINAV MERKEZİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

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        YENİ KPSS TARİHLERİ 2022

        Merakla beklenen KPSS tarihleri duyuruldu. Yeni takvime göre;

        2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

        2022-ÖABT de 2 Ekim 2022 tarihinde,

        2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde ,

        2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

        18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

        13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.
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        Haberler Haberler KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman, nasıl yapılır? 2022 ÖSYM Lisans, Önlisans, ÖABT, DHBT sınav merkezi güncelleme ekranı!
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