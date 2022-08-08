Vampir kelebek nasıl yok edilir? Vampir kelebek nedir, insanlara zarar verir mi?

İstanbul Beykoz'daki evleri istila eden vampir kelebekler vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi vampir kelebek nedir sorusuna cevap arıyor. Peki, Vampir kelebek nedir? Vampir kelebek nasıl yok edilir? Vampir kelebek ilacı var mı? İşte merak edilenler...
VAMPİR KELEBEK NEDİR?
Ricania simulans veya halk arasından bilinen adıyla vampir kelebek ya da yalancı kelebek, 1851 yılından keşfedilmiş bir çekirge türüdür.
Uzmanların açıklamalarına göre vampir kelebekler insana zararı değil. Türkiye'de ilk olarak 10 yıl önce görülmeye başladı. Yurt dışından geliyor ve bölgeyi yıllar içerisinde işgal ediyor. Vampir kelebekler istilacı dediğimiz türlerden. Karadeniz iklimini andıran bölgelerde özellikle Şile, Beykoz, Sarıyer taraflarında daha fazla görülüyor.
Vampir kelebeklerin daha fazla yayılmasını engellemek için ilaçlama yapılabiliyor. Bunun yanı sıra alınabilecek diğer ufak önlemler de mevcut. Bunun için kelebeklerin yumurtalarını bıraktıkları dallar budanmalı, önceki yıldan kalan çalı çırpı toplanarak yok edilmeli.