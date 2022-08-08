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    • Haberler
    • 09.08.2022 10:25
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    • 09.08.2022 10:25
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    Vampir kelebek nasıl yok edilir? Vampir kelebek nedir, insanlara zarar verir mi?

    Türkiye'ye Gürcistan'dan giriş yapan ve özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan vampir kelebekler, İstanbul Beykoz'da sık görülmeye başlaması üzerine vampir kelebek aramaları hız kazandı. Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan kelebekler bitkilere zarar veriyor. Gündüz saatlerinde her ağacın üstünde, akşamları ise balkonlarda görülüyor. İstanbul'un yeşil alanlarında vampir kelebeklerin fazla olduğu, Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş gibi ilçelerde sık görüldüğü tespit edildi.

    takvim.com.tr
    Vampir kelebek nedir, insanlara zarar verir mi? Vampir kelebek nasıl yok edilir?

    İstanbul Beykoz'daki evleri istila eden vampir kelebekler vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi vampir kelebek nedir sorusuna cevap arıyor. Peki, Vampir kelebek nedir? Vampir kelebek nasıl yok edilir? Vampir kelebek ilacı var mı? İşte merak edilenler...

    VAMPİR KELEBEK NEDİR?

    Ricania simulans veya halk arasından bilinen adıyla vampir kelebek ya da yalancı kelebek, 1851 yılından keşfedilmiş bir çekirge türüdür.

    Uzmanların açıklamalarına göre vampir kelebekler insana zararı değil. Türkiye'de ilk olarak 10 yıl önce görülmeye başladı. Yurt dışından geliyor ve bölgeyi yıllar içerisinde işgal ediyor. Vampir kelebekler istilacı dediğimiz türlerden. Karadeniz iklimini andıran bölgelerde özellikle Şile, Beykoz, Sarıyer taraflarında daha fazla görülüyor.

    Vampir kelebeklerin daha fazla yayılmasını engellemek için ilaçlama yapılabiliyor. Bunun yanı sıra alınabilecek diğer ufak önlemler de mevcut. Bunun için kelebeklerin yumurtalarını bıraktıkları dallar budanmalı, önceki yıldan kalan çalı çırpı toplanarak yok edilmeli.

        VAMPİR KELEBEK İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

        Bu hayvanlar insanlara karşı zararlı değil. Ancak ergin ve nimfleri tek yıllık bitkilerin toprak üstü aksamlarında, çok yıllık bitkilerin sürgün ve meyvelerinde emgi yaparak zararlı olur. Erginler ise yumurta bıraktığı konukçusunda sürgünlerin ve bitkinin diğer organlarının kurumasına da neden olur. Ayrıca beslendiği bitkilerde tatlımsı madde salgılayarak fumajine neden olur.

        Nimfler ilk önce tarım alanlarının kenarında yer alan mürver, yabani böğürtlen, ısırgan ve pelin gibi yabancı otlar, çit bitkileri ve asma gibi bitkilerde görülür, daha sonra buralardan kültür bitkilerine geçerler. Fındık, kivi, kızılağaç, karayemiş ve incir gibi bitkilerin daha çok dip sürgünleri ve taze uç sürgünlerinde beslenirler. Sebzelerde özellikle fasulyenin çiçeklenme döneminde önemli derecede zarar yaptığı, ayrıca hıyar ve patlıcanda beslendiği tespit edilmiştir. Kivide ise nimfler beslenerek ve tatlımsı madde çıkararak meyvelerde fumajine neden olmaktadır.
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