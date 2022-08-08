Vampir kelebek nasıl yok edilir? Vampir kelebek nedir, insanlara zarar verir mi?

VAMPİR KELEBEK İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Bu hayvanlar insanlara karşı zararlı değil. Ancak ergin ve nimfleri tek yıllık bitkilerin toprak üstü aksamlarında, çok yıllık bitkilerin sürgün ve meyvelerinde emgi yaparak zararlı olur. Erginler ise yumurta bıraktığı konukçusunda sürgünlerin ve bitkinin diğer organlarının kurumasına da neden olur. Ayrıca beslendiği bitkilerde tatlımsı madde salgılayarak fumajine neden olur.