Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Ağustos 2022 Meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarından birisi olan perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Perseid meteor yağmuru için geri sayım başlamışken pek çok kişi heyecanla perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte o soru hakkında merak edilen bilgiler...
METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak. 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.