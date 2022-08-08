AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Deprem mi oldu son dakika? 8 Ağustos az önce deprem nerede oldu? Antalya, Kaş, Finike, Kumluca...

Son dakika haberine göre Antalya'da deprem meydana geldi. Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde hissedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilirken vatandaşlar deprem hakkında detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika bilgileri aktardı. Peki Deprem mi oldu son dakika? 8 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...
7 AĞUSTOS 2022 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Antalya'nın Kaş ilçesinde deprem meydana geldi.
Saat 11:02'deki depremin şiddeti 4.1 olarak bildirilirken derinliği ise 31.89 km olarak açıklandı.
Korkutan deprem Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 3.85 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 07.08.2022, 11:02:02 TSİ
Enlem : 36.1011 N
Boylam : 29.6283 E
Derinlik : 31.89 km
Detay : https://t.co/OTDutDXNiB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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