AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Deprem mi oldu son dakika? 8 Ağustos az önce deprem nerede oldu? Antalya, Kaş, Finike, Kumluca...

Son dakika haberine göre Antalya'da deprem meydana geldi. Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde hissedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilirken vatandaşlar deprem hakkında detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika bilgileri aktardı. Peki Deprem mi oldu son dakika? 8 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...