LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir? meb.gov.tr LGS 2.nakil SONUÇ EKRANI! Hangi liseyi kazandım?

LGS nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından 2. nakil başvuruları başlamıştı. Yapılan değerlendirme sonrası LGS 3. tercih yani 2. nakil sonuçları e-okul.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, meb.gov.tr LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir? Hangi liseyi kazandım? İşte merak edilenler!
LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmış olacak.
LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.