Yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi ve hayatı

Yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberi... ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy oldu. İşte Ersoy'un biyografisi ve hayatı...
YENİ ÖSYM BAŞKANI ALİ ERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete kararına göre Yeni ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun olan Ersoy, doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamladı. Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.
Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.
Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.
2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.