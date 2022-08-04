Yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi ve hayatı

YENİ ÖSYM BAŞKANI ALİ ERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete kararına göre Yeni ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun olan Ersoy, doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamladı. Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.