Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.08.2022 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2022 09:40
    ABONE OL

    KPSS ÖABT ertelendi mi, ne zaman 2022? ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı ertelenecek mi?

    KPSS ÖABT sınavı ne zaman, ertelendi mi? Sorusu adaylar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Binlerce aday heyecanla ve merakla KPSS ÖABT sınav tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapma hayalini kuran kişilerin katıldığı KPSS ÖABT sınavı için detaylar merak ediliyor. ÖABT açılımıyla "Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi", öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Peki, KPSS ÖABT ertelendi mi, ne zaman 2022? ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı ertelenecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT ertelendi mi, ne zaman 2022?

    KPSS ÖABT sınavı ertelendi mi, ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT sınavı hakkında detaylar araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. Peki, KPSS ÖABT ertelendi mi, ne zaman 2022? ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı ertelenecek mi? İşte detaylar!

    KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT ERTELENDİ Mİ?

    ÖSYM takvimine göre, 2022 KPSS Alan Bilgisi 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

    Bu sınavların iptali ya da erteleme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    KPSS SINAVI İPTAL EDİLECEK Mİ?

    Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.

    2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından görevlendirilen DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

        DDK'NİN DENETLEME SÜRECİ

        Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev yapan ve başkan ile 8 üyeden oluşan kurul, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

        Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla doğrudan yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, işlem ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

        Devlet Denetleme Kurulu, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya ivedi durum raporu hazırlıyor.

        Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esasıyla çalışılıyor. Raporların gizlilik derecesine raporun son şeklinin verileceği kurul toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı kurulda kararlaştırılıyor.

        Denetime tabi ilgili, ilişkili veya bağlı kurum ve kuruluşların, kurul raporları üzerine hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları 15 gün içinde kurula göndermesi gerekiyor.

        Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi tedbir alınmadığında onarımı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, işlem ve kararların vukuundan önce veya sonra oluşabilecek muhtemel zarar ve olumsuz hukuki sonuçların engellenmesi amacıyla incelenmesi ve araştırılması gereken hususların varlığı halinde, doğrudan kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

        İvedi durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet İvedi Durum Raporu, kurulda öncelikle görüşülerek kurul başkanınca Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan İvedi Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

        İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma gerekçesi, durumun ivediliği, olay, iş ve işlemler ve kararların doğuracağı muhtemel sonuçlar ile alınması gereken tedbirlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan İvedi Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI

        Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

        2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?

        SINAV: 06-07 Ağustos 2022

        SONUÇ: 02 Eylül 2022

        2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

        SINAV: 14 Ağustos 2022

        SONUÇ: 02 Eylül 2022

        ÖN LİSANS KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

        2022 KPSS ön lisans sınavına başvurular, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

        ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2022 KPSS ön lisans sınavı 02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki: Lozan’a uyun!
        Haberler Haberler KPSS ÖABT ertelendi mi, ne zaman 2022? ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı ertelenecek mi?
            SON DAKİKA