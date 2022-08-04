KPSS ÖABT sınavı ertelendi mi, ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT sınavı hakkında detaylar araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. Peki, KPSS ÖABT ertelendi mi, ne zaman 2022? ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı ertelenecek mi? İşte detaylar!
KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM takvimine göre, 2022 KPSS Alan Bilgisi 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Bu sınavların iptali ya da erteleme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KPSS SINAVI İPTAL EDİLECEK Mİ?
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumda incelemelerine başladı.
2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından görevlendirilen DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.