BİLSEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Mülakata giren öğrenciler mülakat sonuçlarına göre tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İTİRAZ TARİHİ
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.