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    • Haberler
    • 04.08.2022 14:50
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    • 04.08.2022 14:50
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    BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıt tarihleri belli oldu mu?

    BİLSEM mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanmıştı. Şimdi gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Özel yetenekli öğrencilere destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarından biri olan BİLSEM okulları sınav mülakat sonucu kayıtları alıyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Mülakata giren öğrenciler mülakat sonuçlarına göre tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!

    BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İTİRAZ TARİHİ

    Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

        BİLSEM 2022 KAYIT TARİHLERİ

        BİLSEM bireysel değerlendirm mülakat sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.
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        Haberler Haberler BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıt tarihleri belli oldu mu?
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