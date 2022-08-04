BİLSEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Mülakata giren öğrenciler mülakat sonuçlarına göre tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!