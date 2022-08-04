Son dkaika yaş kararları hakkında aramalr hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Buna göre, Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Peki, Atilla Gülan kimdir, kaç yaşında? YAŞ kararları son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Atilla Gülan nereli? İşte detaylar!

YAŞ KARARLARI SON DAKİKA!

Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde;

16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilmiştir.

Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanacak.

ATİLLA GÜLAN KİMDİR?

Atilla Gülan (19 Ağustos 1959) Türk asker. Mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı.

19 Ağustos 1959 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi.

2004'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2004-2006 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Bașkanlığı, 2006-2008 arası 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.

2013'te korgeneral rütbesine terfi etti.2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi.