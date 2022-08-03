KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ön Lisans KPSS oturumu üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanları ilgilendiriyor. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden adaylar gözünü başvuru tarihlerine çevirdi. ÖSYM merakla beklenen sınav takvimi açıklandı. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi!