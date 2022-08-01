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    • Haberler
    • 02.08.2022 11:32
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    • 02.08.2022 11:32
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    Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

    Temmuz ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak birçok vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Temmuz ayı enflasyon oranı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında enflasyon oranı belli oldu mu sorusu yer alıyor? Peki, Enflasyon oranı belli oldu mu? Enflasyon oranı ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

    TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.

    HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur.

        24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.
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