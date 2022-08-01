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    • Haberler
    • 01.08.2022 08:03
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    • 01.08.2022 08:03
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    🔎 MEB LGS yüzdelik dilimleri! 📊 Lise taban puanları ve başarı sıralaması... LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2022

    LGS boş kontenjanlarla ilgili detaylar merak konusu. LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercihleri gelmeyen öğrenciler için 2.tercih yani nakil başvurusu hakları bulunacak.

    takvim.com.tr
    LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2022 MEB LGS yüzdelik dilimleri! Lise taban puanları ve başarı sıralaması...

    LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler ile ilgili detaylar merak konusu. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil süreci başlayacak. LGS nakil sürecinde tercih yapacak olanlar liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyorlar. LGS nakil işlemlerinden önce LGS boş kontenjanlar da araştırılıyor. Peki, LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte merk edilenler...

    LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

    LGS boş kontenjanları henüz belli olmadı.

    LGS kontenjanlar ile ilgili Bakan Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

    LİSE TABAN PUANLARI NELER ve LGS YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

    2022 Lise taban puanları bugün LGS tercih sonuçları açıklanmasının ardından yüzdelik dilimlerle beraber açıklanması bekleniyor.

    Bakan Özer tarafından yapılan LGS açıklamaları şu şekilde;

    "Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindeki Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57'ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99'a ulaştı.

        2021'de Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 55'i birinci tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine, yüzde 88'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl ise Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57'si ilk tercihine, yüzde 88'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52'ye çıktı. Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 82'den 2022 yılında yüzde 88'e yükseldi."

        Nakil başvuruları başladı

        Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
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        Haberler Haberler 🔎 MEB LGS yüzdelik dilimleri! 📊 Lise taban puanları ve başarı sıralaması... LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2022
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