24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika? Havada görülen cisimler ne? Gökyüzünde sıralı ışıklar, Starlink YILDIZ TRENİ NEDİR?

STARLİNK UYDU TRENİ NEDİR?



Starlink projesi evrenin yörüngesinde meydana getirilmeye start verilmiş bir uydu ağı. Ardında evrenin en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk ve onun uzay şirketi SpaceX var. SpaceX'e ait roketler bugüne kadar çoğunlukla dünyanın farklı noktalarına ait uyduları yörüngeye yerleştirdi ya da geçen yıl Barış Özcan'ın da canlı olarak izleyip bu kanaldan sizlere aktardığı CRS görevlerinde olduğu gibi ISS'e bilimsel ürünler taşıdı.