24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika? Havada görülen cisimler ne? Gökyüzünde sıralı ışıklar, Starlink YILDIZ TRENİ NEDİR?

Akşam saatlerinde arama motorlarında, " 24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika?" sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medyada paylaşılan binlerce fotoğraf Türkiye'nin gündemini adeta sarstı. İşte konu hakkında detaylar!
YILDIZ TRENİ NEDİR?
23 ve 24 Temmuz'da gökyüzünde ip gibi dizilmiş ışıklar gördüyseniz korkmayın. Bunlar UFO yani bilinmeyen ya da açıklanamayan uçan nesneler değil. Tanımlanabiliyorlar. Peşpeşe gönderilen Starlink uyduları.
Bilhassa ilk fırlatıldığı günlerde ışıkları açık 60 vagonlu bir tren gibi geçtikleri için Starlink uydu treni olarak da isimlendiriliyor.