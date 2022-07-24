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    • 24.07.2022 23:13
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    24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika? Havada görülen cisimler ne? Gökyüzünde sıralı ışıklar, Starlink YILDIZ TRENİ NEDİR?

    Türkiye'nin birçok noktasından bugün gelen son dakika görüntülerine göre yıldız treni gökyüzümüzde görüldü. Peki, 24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika? Havada görülen cisimler ne? Gökyüzünde sıralı ışıklar, YILDIZ TRENİ NEDİR?

    takvim.com.tr
    24 Temmuz Yıldız kayması mı var?

    Akşam saatlerinde arama motorlarında, " 24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika?" sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medyada paylaşılan binlerce fotoğraf Türkiye'nin gündemini adeta sarstı. İşte konu hakkında detaylar!

    YILDIZ TRENİ NEDİR?

    23 ve 24 Temmuz'da gökyüzünde ip gibi dizilmiş ışıklar gördüyseniz korkmayın. Bunlar UFO yani bilinmeyen ya da açıklanamayan uçan nesneler değil. Tanımlanabiliyorlar. Peşpeşe gönderilen Starlink uyduları.

    Bilhassa ilk fırlatıldığı günlerde ışıkları açık 60 vagonlu bir tren gibi geçtikleri için Starlink uydu treni olarak da isimlendiriliyor.

        STARLİNK UYDU TRENİ NEDİR?


        Starlink projesi evrenin yörüngesinde meydana getirilmeye start verilmiş bir uydu ağı. Ardında evrenin en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk ve onun uzay şirketi SpaceX var. SpaceX'e ait roketler bugüne kadar çoğunlukla dünyanın farklı noktalarına ait uyduları yörüngeye yerleştirdi ya da geçen yıl Barış Özcan'ın da canlı olarak izleyip bu kanaldan sizlere aktardığı CRS görevlerinde olduğu gibi ISS'e bilimsel ürünler taşıdı.

        Starlink projesinde ise kendi tasarımı olan telekomünikasyon uydularını yörüngeye yerleştiriyorlar. İlgili ürünü kullanarak evrenin en bilinmez noktaları da dahil olmak üzere her lokasyonuna çok hızlı ve ucuz maliyetli internet hizmeti vermeyi planlıyorlar.
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        Haberler Haberler 24 Temmuz Yıldız kayması mı var? Gökyüzünde neler oluyor son dakika? Havada görülen cisimler ne? Gökyüzünde sıralı ışıklar, Starlink YILDIZ TRENİ NEDİR?
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