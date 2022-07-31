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    • Haberler
    • 31.07.2022 08:42
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    • 31.07.2022 08:43
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    KPSS 2. oturumu ne zaman başlıyor? Eğitim Bilimleri sınavı kaçta bitecek? 2022 KPSS Eğitim Bilimleri kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

    KPSS için sona gelindi. Yarın sınava girecek adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS eğtiim bilimleri kaçta başlayacak? KPSS eğitm bilimleri kaçta bitecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 KPSS Eğitim Bilimleri kaçta başlayacak?

    KPSS için nefesler tutuldu. Birçok aday konu hakkında detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...

    KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

    Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

    Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

    Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

    ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.


        2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

        KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS sınavı kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!


        2022-KPSS ÖN LİSANS

        SINAV TARİHİ: 02.10.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022


        2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

        SINAV TARİHİ: 06.11.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022


            2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

            SINAV TARİHİ: 06.08.2022

            SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022


            2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

            SINAV TARİHİ: 07.08.2022

            SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

            2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

            SINAV TARİHİ: 14.08.2022

            SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
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                Haberler Haberler KPSS 2. oturumu ne zaman başlıyor? Eğitim Bilimleri sınavı kaçta bitecek? 2022 KPSS Eğitim Bilimleri kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
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