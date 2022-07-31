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    • 31.07.2022 08:54
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    • 31.07.2022 08:55
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    İşte KPSS başarı duası okunuşu: SINAV DUASI: 2022 KPSS sınavı için okunması gereken dualar neler, sınavda hangi dualar okunur?

    KPSS sınavına girecek adaylar sınav ve başarı duası hakkında araştırmalara başladı. İşte KPSS sınavında okuyabileceğiniz bazı dualar...

    takvim.com.tr
    SINAV DUASI: 2022 KPSS sınavı için okunması gereken dualar neler, sınavda hangi dualar okunur? İşte KPSS başarı duası okunuşu

    KPSS sınavına sayılı saatler kala adaylar sınav dualarını araştırmaya başladı. Peki, sınavda okunacak dualar neler? Sınav duası Türkçe okunuşu nasıl? İşte merak edilenler...

    SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

    Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

    SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

        SINAV İÇİN SIRAYA OTURUNCA OKUNACAK DUA

        "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

        ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

        SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

        "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

        ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

        SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

        Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

        – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

        "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

        ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

        – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

        Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

            KALEM SURESİ OKUNUŞU

            Bismillahirrahmanirrahim

            1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

            2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

            3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

            4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

            5. Fesetubsıru ve yubsırune.

            6. Bieyyikumulmeftunu.

            7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

            8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

            9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

            10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

            11. Hemmazin meşşain binemiymin.

            12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

            13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

            14. En kane za malin ve beniyne.

            15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

            16. Senesimuhu 'alelhurtumi.

            17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

            18. Ve la yestesnune.

            19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

            20. Feasbehat kessariymi.

            21. Fetenadev musbihıyne.

            22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

            23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

            24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

            25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

            26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

            27. Bel nahnu mahrumune.

            28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

            29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

            30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

            31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

            32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

            33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

            34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

            35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

            36. Ma lekum keyfe tahkumune.

            37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

            38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

            39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

            40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

            41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

            42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

            43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

            44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

            45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

            46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

            47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

            48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

            49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

            50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

            51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

            52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
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            Haberler Haberler İşte KPSS başarı duası okunuşu: SINAV DUASI: 2022 KPSS sınavı için okunması gereken dualar neler, sınavda hangi dualar okunur?
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