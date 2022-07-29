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    • Haberler
    • 30.07.2022 10:18
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    • 30.07.2022 10:18
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    Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor? Eyyam-ı bahur nedir, ne demek?

    Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından yapılan uyarının ardından vatandaşlar Eyyam-ı bahur hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Eyyam-ı bahur nedir, ne demek?

    Eyyam-ı bahur sıcakları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği Eyyam-ı bahur sıcaklarının tarihi belli oldu. Peki, eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?

    EYYAM-I BAHUR NEDİR?

    Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

    Ülkemizde ağustos ayının ilk haftalarında karşılaşıldığı söylenen Eyyam-ı Bahur'un 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği düşünülmektedir.

    Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

    Romalılar, eyyam-ı bahur günlerini diēs caniculārēs olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı. Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

    Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

        EYYAM-I BAHUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Türkiye genelinde etkili olacağı belirtilen eyyam-ı bahur "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da biliniyor. Uzman isimden kritik uyarılar geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye bulunduğu konum nedeniyle temmuzun sonu ile ağustosun ilk günlerinde yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor" dedi.


        Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek.

        İSTANBUL'DA 32 DERECE, ANKARA VE İZMİR'DE 34 DERECE
        Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

        EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        -10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

        -Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

        -Bol su içmeli

        -Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

        -Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı
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