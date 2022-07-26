LGS 1.nakil başvuru ekranı, tercih LİSTESİ ve KILAVUZ! LGS yerleştirmeye esas nakil başvurusu neden başlamadı?

Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 99

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları, yüzde 98,4'e ulaştı. Fen ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları, 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.





Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 94'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin bu yerleştirme türünü oldukça önemli hâle getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:



"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran, 2020'de yüzde 92'ye çıktı. 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı, yüzde 94'e ulaşarak son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."



İlk tercihine yerleşme oranı yüzde 55'e yükseldi

Benzer bir iyileşmenin ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, "İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi." diye konuştu.