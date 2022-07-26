LGS 1.nakil başvuru ekranı, tercih LİSTESİ ve KILAVUZ! LGS yerleştirmeye esas nakil başvurusu neden başlamadı?

LGS yerleştirmeye esas nakil başvurusu neden başlamadı? Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? LGS 1.nakil başvuru ekranı ve tercih LİSTESİ yayımlandı mı soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS tercih sonuçları 25 Temmuz itibariyle ilan edildi. Nakil başvurusunda bulunmak isteyenler MEB'in LGS yerleştirmeye esas nakil başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada internet arama motorlarında LGS 1.nakil başvuru ekranı ve tercih LİSTESİ yoğun olarak sorgulanıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
LGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?
Merkezî ve yerel yerleştirme sonuçları 'meb.gov.tr' ve ile 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinde erişime açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Nakil sonuçları da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Nakil başvurusu için kılavuz henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
2021 YILI TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:
"Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezî Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."